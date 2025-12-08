米女子ゴルフツアー本格参戦１年目を終えた山下美夢有（２４＝花王）が、オフシーズンの過ごし方を明かした。山下は今夏のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」で米ツアー初勝利を飾り、「メイバンク選手権」で２勝目を挙げるなど大きな飛躍を遂げた。スポーツニッポンフォーラムによる表彰でグランプリを受賞し、８日に都内で開かれた表彰式で「今年からＬＰＧＡツアーで１年間戦い、日々学ぶことが多くて慣れるのにも時間が