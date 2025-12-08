BE:FIRST / 街灯 -Music Video-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のMusic Videoが公開された。【動画】公開されたBE:FIRST / 街灯 -Music Video-BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」が、12月8日にリリース。今作は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロ