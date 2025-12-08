フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんが、８日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの共演を報告した。浅田さんはインスタグラムに、「新ＣＭ『Ｎｅｗａｉｒｗｅａｖｅ』篇Ｎｅｗａｉｒｗｅａｖｅは、モダンなデザインになり、より上質な寝心地に進化！」とコメント。「７年ぶりに渡辺直美さんとご一緒しました。優しくて面白い直美さん色々とお話ししながら、楽しく撮影ができました」と続け、お