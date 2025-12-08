女子プロゴルフの山下美夢有（２４）＝花王＝が８日、都内で行われた「スポーツニッポンフォーラム」の表彰式でグランプリを受賞した。米ツアー本格参戦１年目の今季はメジャーのＡＩＧ全英女子オープンを含む２勝。日本勢で史上３人目の新人賞を獲得し「本当にいいシーズンだった」とかみしめた。今季の自己採点は「８０点。最後の２試合は（６８位、３６位と）悔しい結果に終わったけど、来年も優勝を目指して頑張りたい」。