6日、アメリカ・ハワイ島のキラウエア火山が噴火しました。噴煙の勢いは凄まじく、ライブカメラが壊れる事態も生じました。【写真を見る】溶岩が一時370ｍの高さまで…ハワイ・キラウエア火山が噴火迫りくる噴煙ライブカメラが壊れる瞬間も高く吹き上がる赤い溶岩。一時、370メートルの高さまで達したといいます。世界でも活発な火山の一つ、アメリカ・ハワイ島のキラウエア火山が噴火しました。アメリカ地質調査所によると、