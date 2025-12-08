特殊詐欺の被害が深刻となる中、ゆうちょ銀行は警察庁と連携し対策を強化します。現在、ゆうちょ銀行はATMコーナーに設置した防犯カメラの映像をAIで分析し、携帯電話で通話する人を検知した際に警告動画を表示する対策をとっています。これに加えて、来月以降はATMの操作画面に「携帯電話を使用しながらATMをご利用いただくことはできません」と表示した上で、送金手続きを強制的に中止する運用を始めるということです。警告動画