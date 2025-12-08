止まらない物価高の波。そんななか、小売業界はあの手この手を使って、なんとか物価高に対抗しようとしています。【写真を見る】「手書きかわいいです！」物価高にあの手この手で対抗！社員の手書き商品パッケージでデザイン料削減＆大量陳列やカゴ直入れで人件費削減も一年の締めくくりのこの時期は何かと物入りですが、物価高は容赦なくお財布を直撃します。そこで、家計の味方、大手ディスカウントストアが打ち出した対抗策とは