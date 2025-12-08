青森市の住宅で11月、夫妻が殺害された事件で、母親への殺人容疑で逮捕された長男（34）が父親殺害にも関わった疑いが強まったとして、青森県警は9日に殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で8日、分かった。