タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。世界最大級のアイスクリームチェーンのひとつ「サーティワンアイスクリーム」について語った。マツコは「サーティワンって何食べる?1個は絶対決まってるの。ダブルの時、2個目が難しいんだよね」と問いかけた。絶対に食べるフレーバーは「キャラメルリボン」と言うと、MCの大島由香里も「一緒！