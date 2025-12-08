「スペイン１部リーグ、レアル・マドリード０−２セルタ」（７日、マドリード）サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードが７日のリーグ、セルタ戦で敗れたことでチーム崩壊の危機がささやかれている。１０日の欧州チャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティ戦の結果次第ではシャビ・アロンソ監督のチーム指揮継続を疑問視する声も出始めるとの見方がある。スペインのラジオ局カデナ・セールでは「選手たちとシャ