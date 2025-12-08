野球の話題です。今シーズンオールスターにも選出された上越市出身で埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手。12月6日、地元の小学生へ野球教室を開きました。最後には、来シーズンへの思いも口にしました。関根学園高校の体育館に集まったのは上越市内の小学6年生・81人です。そこに現れたのは、上越市出身・埼玉西武ライオンズの滝澤夏央選手です。〈埼玉西武ライオンズ滝澤夏央選手〉「ちょっと寒いですけ