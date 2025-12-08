先進性と現実性を両立した仕様がイイ2025年秋の国内新車市場を見渡すと、トヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」といったコンパクトミニバンが依然として高い人気を保っており、11月の販売ランキングでも上位を占めています。都市部の渋滞や駐車事情を踏まえると、扱いやすいサイズと多用途性を両立したコンパクトミニバンは、世帯構成の変化やテレワーク普及後の生活スタイルとも相性が良く、まさに“時代が求めるクルマ”と