中国電力ネットワークが、岡山県倉敷市玉島爪崎で行っていた「電柱建替工事の掘削作業中」に、電力ケーブルが損傷し、約860戸が停電したことが分かりました。 【地図を見る】掘削を行っていた現場の場所は 中国電力ネットワークによりますと、きょう（8日）倉敷市玉島爪崎で、掘削機が、地中に埋められた中国電力ネットワークのケーブルに接触し、ケーブルが損傷したということです（【画像