進学をする子どもは、新しい学校での生活を楽しみにしていることでしょう。ただ部活をすると帰宅時間が遅くなる可能性があり、その場合に親としては送迎をしなければならなくなるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの場合、旦那さんが反対しているようです。こんな投稿がありました。『来年高校生になる娘が部活動に入ったら、自転車で帰ってこいと旦那は言います。自転車で行って帰ってこられないなら、部活には入る