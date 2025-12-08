ヘアサロンでニューヘアを撮影ボクシング世界王者の井上尚弥(32)が、薄いピンクに染めた最新のヘアショットを披露して話題になっている。WBC世界スーパーバンタム級4団体統一王者として君臨する井上。27日にサウジアラビアで行われる同級2位アラン・ピカソ(25)＝メキシコ＝との6度目のタイトル防衛戦を控えている。「気合い入れて薄ピンクにしてみた」とXに綴り、ヘアサロンで撮影したピンクに染めたニューヘアスタイルを投