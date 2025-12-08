佐賀県警唐津署は8日、唐津市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に二度遭い、160万円と109万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。最初の被害は7月上旬ごろ、男性ががSNSを通じて知り合った人物から「動画を見るだけで簡単に稼げるという副業話」を持ちかけられた。別のSNSに誘導されて女性を名乗る人物とやりとりする中で、さらに高単価の情報を教える先生として、日本人女性を紹介された。