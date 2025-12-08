自転車での配達を強要され内部通報したところ、上司や同僚から暴力や暴言を受けたとして埼玉県の郵便局に勤務していた50代の男性が、日本郵便に約3400万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したことが分かった。自転車配達の強要を巡って同社が提訴されたのは初めて。提訴は11月28日付。