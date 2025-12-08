熊本県玉名郡和水町で見つかった｢石棺墓｣の内部の調査が8日から始まりました。石棺は古墳時代のもので大きさは九州最大級。有力者の墓とみられています。石棺が見つかったのは、和水町原石の県道･玉名山鹿線沿いの畑。弥生時代後期から古墳時代前期にかけての大きな集落跡が発見された｢諏訪原遺跡｣の中にこの畑はあります。2023年11月、土地の所有者の石原征士さんが穴を掘っていたところ、約50センチの地中から偶然｢石棺｣が出てき