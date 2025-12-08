テレビ朝日系「私が愛した地獄」が４日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は“国宝級ボディー”の愛称でブレーク中のグラビアアイドル・榎原依那をゲストに招いた。榎原は、昨年に、さらば青春の光・森田哲矢との仲が噂になったことを述懐。「去年、出したファースト写真集で、さらば森田さんに帯を書いてもらったんですよ。森田さんのこと