ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が若鷹たちにプロで成功するための?必需品アイテム?を勧めた。８日に福岡市内の商業施設で新入団選手発表記者会見を行ったホークス。ドラフト１位の佐々木麟太郎内野手（２０＝米スタンフォード大）は入団の合意に至っていないため不在だったが、支配下４選手に育成を含めた計１２選手が壇上で決意を語った。それぞれが与えられた背番号を身につけ晴れ舞台に立った。「１３」を背負ったド