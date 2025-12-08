今年度で閉校が決まっている桜島の黒神中学校で、閉校前、最後となる手作りの椿油の商品が完成しました。 桜島の北東部にある全校生徒2人の黒神中学校です。黒神中を含む桜島の8つの小中学校は、来年4月開校の義務教育学校・桜島学校に統合されるため、今年度で閉校します。 椿油づくりはおよそ50年前から始まりました。 10月に黒神中学校と近くの黒神小学校、桜峰小学校の子どもたちが椿の実を収穫し、今年は33リットル分の椿