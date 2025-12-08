バスケットボールB2・鹿児島レブナイズです。土日、ホームで福井と対戦しました。朝の番組でおなじみのお笑い芸人も登場しました。 6日、東2位の福井ブローウィンズと戦った、西地区3位のレブナイズ。 前半、福井の中心選手に自由に動かれ、大量失点。35対54とリードを許して試合を折り返します。 この日は、朝の情報番組「ラヴィット」でもおなじみのお笑い芸人、おいでやす小田さんと水田信二さんが