謎の恒星間天体「3I/ATLAS」の姿を捉えた「木星探査機Juice」2本の尾も確認 欧州宇宙機関（ESA）は、木星に向かっている木星氷衛星探査機「Juice（ジュース）」が、太陽系の外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS」の撮影に成功したと発表しました。 本来は2031年の木星到着後に、航行補助のために使われるナビゲーションカメラで撮影されたにもかかわらず、その画像は鮮明で、彗星を取り巻くガスのハロー「コマ