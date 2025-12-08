1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃により、太平洋戦争が始まりました。開戦からきょうで84年です。 当時の映像を収集し分析している大分の市民グループが、今月、種子島沖で墜落した特攻機などの映像を新たに公開しました。 鹿児島県関係で新たに公開されたのは、霧島市や喜界島の集落への空襲など7か所です。 映像を公開したのは、アメリカ国立公文書館から太平洋戦争当時の映像を入手し、撮影場所や日時の特定などを進