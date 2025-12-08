ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手（33）が2025年12月5日、自身のインスタグラムを更新。妻のヘイリーさんと肩を寄せ合う夫婦ツーショットを披露した。夫婦ツーショットを披露スネル投手は、風船の絵文字を添えて、妻・ヘイリーさんとのツーショットを投稿。おしゃれなコーディネートに注目が集まっていた。インスタグラムに投稿された写真では、スネル投手はストライプシャツを羽織り白いTシャツとデニムを着用。ヘ