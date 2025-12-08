元格闘家の魔裟斗と、妻のタレント・矢沢心が意外なメンバーとの写真をアップした。魔裟斗が８日までにインスタグラムを更新し、「長谷川トラストグループ会長の古希のパーティーへ」と投稿。俳優の石田純一や自民党の三原じゅん子参院議員らと宴席を楽しむ様子を投稿した。魔裟斗と矢沢はジャケットをおしゃれに着こなし。珍しいメンツにフォロワーからは「人前に出る時用のスーツは何着持っているのですか？」「色々あるよ