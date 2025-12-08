山田詠美作品の料理を楽しむ1冊 数々の小説やエッセイを世に送り出してきた小説家の山田詠美さん。小説はもちろん、いくつもの作品が映像化され、作品に触れたことがあるという方もとても多いのではないでしょうか。 今回ご紹介する『Amy's Kitchen山田詠美文学のレシピ』は、数十年にわたる小説やエッセイなどに登場した料理を、実際の山田詠美さんの作品からの引用を交えながら、料理の描写とともにレシピを紹介していくス