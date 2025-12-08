中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月8日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は8日の記者会見で、米国が公表した国家安全保障戦略に関する質問を受け、台湾は中国の台湾であり、中国領土の不可分の一部であると強調した。台湾問題は中国の核心的利益中の核心、中米関係の越えてはならない最初のレッドラインで、台湾問題をどのように解決するかは中国人自身が決めることであり、いかなる外部