6日、福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した内川聖一さんが主催する小学生の野球大会が開かれました。 内川聖一さん主催 小学生野球大会 内川さんは地元の少年野球を盛り上げようと毎年、この大会を開催していて始球式では会場を盛り上げていました。 内川聖一さん 大分トヨペットがメインスポンサーとなって行われたことしの大会には市内の8チームが参加。試合では子供た