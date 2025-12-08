福祉の現場で役立ててもらおうと、自動車販売会社などが8日、大分県内の社会福祉協議会に介護用ベッドを寄贈しました。 介護ベッド寄贈 この取り組みは、日産プリンス大分販売とその労働組合が売上や組合費の一部などを活用して1999年から行っている社会貢献活動です。2025年は最新の介護用ベッド3台を日田・由布・国東の3つの市の社協に贈りました。 社協では寄贈されたベッドを高齢者や障害者などに貸し出すと