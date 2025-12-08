サンリオキャラクターであふれる世界唯一のリゾート地が大分県日出町に誕生します。2026年に開園35周年を迎えるのを前に、ハーモニーランドとその周辺をリゾート化することが８日、発表されました。 サンリオグループ 初のリゾート化 ◆サンリオエンターテイメント 小巻亜矢社長「大分県で作る意味、そして我々サンリオグループが作る初めてのリゾー