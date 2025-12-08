6日、中国軍の戦闘機が自衛隊の戦闘機に対し、2度にわたり断続的にレーダー照射を行いました。日本政府の抗議に対し、中国政府は「レーダー照射は安全確保の正常な操作だ」と主張しました。■日本側「危険な行為」8日朝の閣議前。話しているのは木原官房長官、小泉防衛相、茂木外相。日本の国防に関わる3人の閣僚による、閣議前の立ち話。その後の会見で口にしたのは…。木原官房長官「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に