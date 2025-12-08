ＡＫＢ４８が８日、結成２０周年を迎え、ＡＫＢ４８劇場でプロデューサーの秋元康氏（６７）とＯＧの高橋みなみ（３４）、指原莉乃（３３）らが囲み取材に応じ、秋元氏が基本的に担ってきた同グループの楽曲の作詞を指原に一部依頼する意向を明かした。２０周年の節目の日に大きな変革を秋元氏が明らかにした。「指原大先生が日本レコード大賞をいただけたので、ぜひＡＫＢ４８の曲を書いていただきたい」。囲み取材の最後に異