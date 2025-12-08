「10円セール」にお得な朝市。出費が多くなる年末、お得なサービスに多くの人が駆けつけた。毎月2回行われる「10円まつり」都内にあるスーパーに出来た70人を超える人の列。お得な「10円まつり」に人が集まった。もやし1袋にインスタントラーメン、さらに缶ジュースなどが、驚きの「お祭り価格」の税込み11円。東京・足立区の「スーパーさんよう」で毎月2回行われる、お得イベントだ。記者リポート：みなさん両手にカゴ一杯に10円