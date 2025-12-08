日本バスケットボール協会（JBA）は12月8日、伊藤拓摩強化委員長による『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1』を振り返るメディアブリーフィングを実施した。 2年ぶりの代表招集ながら2戦ともスターターを任された齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）について聞かれると、伊藤氏は「今年のBリーグでの活躍が素晴らしいというところ、トム（