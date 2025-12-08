（台北中央社）映画研究者の川瀬健一さんは長年にわたり、台湾映画を日本に紹介している。中央社のインタビューに応じ、「台湾映画の素晴らしさは、必ずや日本人に伝えなければならない」と話した。仏教や宗教の研究を行ってきた川瀬さんは当初は中国で調査をしようと考えていた。だが、当時の中国は制限が多かったため、台湾を訪れることにした。これが台湾との縁を結ぶきっかけとなった。1980年に台湾を訪れた際、台湾と日本は異