12月6日、沖縄本島南東の公海上空で、中国軍の空母「遼寧」から発艦した戦闘機が自衛隊機に対し、2度にわたってレーダーを照射した。「日本政府は中国側に強く抗議しましたが、中国側は『日本側が中国軍の訓練を妨害した』と反発するなど、いよいよ日中関係が緊迫しています。レーダーを照射するということは、ミサイルのロックオンを可能にするもので、場合によっては武力衝突に至りかねない極めて危険な行為です」（政治担当記