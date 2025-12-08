【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Novelbrightの竹中雄大（Vo）が、2026年1月14日にリリースする自身初のソロカバーアルバム『DIVA』の収録曲を解禁。併せて、全曲ティザーがYouTubeに公開された。 ■TikTokにて収録曲の先行配信もスタート 先日、自身初のソロカバーアルバム『DIVA』のリリースを発表し、先行配信シングルとして「Love Story」（安室奈美恵カバー）をリリ