【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが2026年1月14日にリリースするニューアルバム『Laugh』より、収録曲トレーラーとアルバム特設サイトが公開。さらに、オリジナル仕様となるパッケージ画像も解禁となった。 ■音源を聴けるのは新曲3曲 本作は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバム。アーティスト活動としても幅広く挑戦をしてきた彼女の軌