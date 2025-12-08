2025年12月9日（火）、北海道ニセコ町に世界で注目を集めるピッツェリア『PST NISEKO』がグランドオープンします。 画像：株式会社PST Niseko 『PST（Pizza Studio Tamaki）』は、沖縄・六本木・東麻布に店舗を構える本格ナポリピッツァの名店。 画像：株式会社PST Niseko 東京の2店舗は、ミシュランガイド・ビブグルマンを5年連続受賞するほか、アジア・オセアニア地域のベストピッツェリアを選出する『50 Top Pizza As