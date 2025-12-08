2025年12月7日正午ごろ、札幌市厚別区もみじ台東にある共同住宅の階段で、帰宅途中の10代後半の女性が男に体を触られる不同意わいせつ事件が発生しました。男は女性の服の上から上半身と下半身を触り、そのまま逃げました。女性は男の顔を見ておらず、面識があるかは分かっていません。警察が逃げた男の行方を追っています。【男の特徴】・年齢不詳・身長170センチメートルくらい・黒いキャップ帽・黒いネックウォーマ