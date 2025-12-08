県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設事業を巡る動きです。 県は7日、反対する住民や市民団体向けの説明会を開きました。 川棚町で開かれた石木ダム建設事業に関する説明会。 事業の検証を求める市民団体の質問に、大石知事が応じる形で行われ、会場には水没予定地で暮らす反対住民を含む約150人が詰めかけました。 市民団体側はダムの治水効果への疑問点や、裏付けとなるデータの不足を指摘し