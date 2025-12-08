台湾メディアの中時新聞網は7日、調査会社ユーロモニター・インターナショナルがまとめた2025年版の「世界の観光都市ランキング」を取り上げ、「台北の順位が目を引く、ソウルはトップ10入り」と伝えた。ソウル記事によると、ランキングは観光、持続可能性、経済実績、安全衛生などの指標に基づき世界の主要都市を評価したもの。パリが5年連続で首位となった。2〜10位は、マドリード、東京、ローマ、ミラノ、ニューヨーク、アムス