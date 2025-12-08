中国国家税務総局が12月8日の定例記者会見で発表したデータによると、今年1〜11月、出境時税還付手続きをおこなったインバウンド客数は前年同期比285％増加し、税還付商品の売上高と税還付額は前年同期比98．8％増加したことが明らかになりました。11月末現在、全国の出境時税還付を取り扱う商店は1万2252店に達し、買ったその場で増値税を還付するサービスを提供する商店は7000店を超えています。税還付サービスが持続的に最適化