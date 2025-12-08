1度の田植えで2度収穫 ふっくらと炊き上がったお米。 実は「再生二期作」という、これまでとは異なる栽培方法で採れたコメです。 コメ不足や温暖化による不作など、コメ問題の打開策として期待される新たな取り組みに迫ります。※2025年11月21日放送 【写真を見る】暑さを逆手に！？一度の田植えで2回収穫できるコメ1回目は真夏の8月に！低コストで収量1.5倍『再生二期作』 熊本県菊池市にある「きくち観光物産館」には、地元