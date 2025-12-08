俳優の中村雅俊（74）、秋野太作（82）、田中健（74）、岡田奈々（66）が8日、都内で行われた1975年に日本テレビ系列で放送が始まった伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の初の映画版『五十年目の俺たちの旅』（来年1月9日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】このメンバーエモすぎる⋯！笑顔で手を降る中村雅俊、秋野太作ら伝説の青春ドラマとなった本作。当時のファッションを若者たちは、こぞってま