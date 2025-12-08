『触れられると攻撃する猫』にまつわる5つの心理 皆様は愛猫と暮らす中で、とっくに慣れ親しんだ間柄にも関わらず詝触れると攻撃されてしまう詝という経験はありませんか？ 元々スキンシップが苦手ならまだしも、普段はデレデレと甘えてくる猫であれば詝どうしちゃったの？詝と疑問に思うはずです。触れるタイミングが悪かったのでしょうか？ 今回は、時々買ってしまう猫の怒りの謎に迫るべく『