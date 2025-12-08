¾®Àâ²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶ÛµÞ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û11·î¤ËÉ×¤ÎÊÆ»³»á¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¼¼°æÍ¤·î ¼¼°æ¤Ï6Æü¤Ë¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡£ÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î·ë²Ì¡ÖÇ¢´É·ë