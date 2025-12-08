元SKE48で女優の古畑奈和（29）がこのほど、デジタル限定写真集「stole my heart」（ワニブックス）を発売した。 【写真】引き締まってる！「無防備な瞬間」がド迫力 20代後半を迎え、大人っぽさにますます磨きがかかった美しさと、元来持つかわいらしさに着目した作品。あまり多くは飾らず、それでいて思い切ったカットやしっかり引き締まった腹筋などを披露している。 発売に際して、古畑は「やさしい光の中で撮影した