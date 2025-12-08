お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ（ノンスタイル）」の井上裕介と元広島ホームテレビアナウンサーでお笑いコンビ「コットン」の西村真二が６日から動画配信サービスＤＡＺＮで配信されている「ノンスタ井上・コットン西村のＴＨＥＡＮＮＯＵＮＣＥＲプロ野球実況できますか！？」に出演している。ＤＡＺＮでは現在、実況者発掘・育成プロジェクトとして手がけているリアリティーショー形式のオーディション番組「ＴＨＥ